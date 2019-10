Luca Onestini e Ivana Mrazova in crisi?

Secondo le ultime indiscrezioni, sembra che Luca Onestini e Ivana Mrazova stiano attraversando un periodo di crisi di coppia.

Ad alimentare le voci, che hanno iniziato a diffondersi quando la modella è volata nel suo paese per sottoporsi ad una operazione senza il fidanzato, ci sarebbe un rumors lanciato dal settimanale Chi. Il rotocalco di cronaca rosa, infatti, rivela un retroscena riguardante la coppia e il presunto rifiuto ad una importante proposta televisiva: la partecipazione alla nuova edizione di Pechino Express su Rai 2.

Si legge che nel momento della firma del contratto, Luca e Ivana si siano tirati indietro e, questo, basterebbe a confermare le voci di una crisi di coppia. " Come mai al momento di mettere le firme sul contratto per partire come concorrenti di Pechino Express, la coppia nata al Grande Fratello Vip 2 formata da Luca Onestini e Ivana Mrazova ha deciso di non partecipare al programma targato Rai 2? – scrive il settimanale diretto da Alfonso Signorini - . C’è forse una crisi in corso per questa coppia molto amata? ”.