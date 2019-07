Luca Onestini festeggia Ivana Mrazova: "27 anni fa nasceva una bambina..."

L’amore tra Luca Onestini e Ivana Mrazova prosegue a gonfie vele e, nel giorno del suo compleanno, l’ex tronista ha rivolto un pensiero davvero romantico alla fidanzata.

Conosciutisi all’interno della Casa del Grande Fratello VIP quando Luca era legato a Soleil Sorge – che poi lo ha lasciato per Marco Cartasegna – e Ivana era impegnata con un altro uomo, i due hanno deciso di iniziare a frequentarsi poco dopo la fine del reality show. La sintonia tra Onestini e la Mrazova è sempre stata evidente ma, solo quando i loro cuori hanno smesso di battere per qualcun altro, hanno scelto di concedersi una possibilità e, a distanza di più di un anno, mai scelta è stata più azzeccata. Luca e Ivana sono una delle coppie più unite ed affiatate del momento e, in un giorno importante come il compleanno della fidanzata, lui non poteva rivolgerle pensiero più bello.