Luca Onestini e Ivana Mrazova smentiscono la crisi e si fanno una grassa risata

Ai rumors su una presunta crisi di coppia, Luca Onestini e Ivana Mrazova hanno deciso di rispondere con una secca e ironica smentita via Instagram.

Attraverso delle divertenti ‘stories’, la coppia è intervenuta per rassicurare i fan e chiarire che, nonostante siano sempre più frequenti i gossip che li vorrebbero vedere sull’orlo di una crisi, loro sono più felici e sereni che mai. Luca, nelle vesti di intervistatore, ha interrogato Ivana sulla relazione con il suo fidanzato e, tra risate, sguardi complici e baci appassionati, i due ex concorrenti del Grande Fratello Vip hanno messo a tacere qualunque illazione infondata sulla loro storia.

“ Non c’è nessuna crisi – ha dichiarato la modella ceca, incalzata dal fidanzato che, con ironia, ha voluto lanciare una frecciatina a chi costruisce notizie non veritiere – . Dica che c’è una crisi così alziamo gli ascolti e diciamo quello che certa gente vuole sentire! ”. “ Le polemiche, se non le apriamo, non dobbiamo neanche chiuderle – hanno continuato a spiegare Onestini e la Mrazova, che hanno sempre evitato di dare adito a voci inesatte sul loro conto - . Non ce ne frega niente di rispondere a gente che consideriamo niente, rispondiamo solo a persone di cui abbiamo rispetto e stima ”.