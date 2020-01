Luca Onestini e la vitiligine: "Mi dicevano che facevo schifo"

Luca Onestini si è fatto conoscere dal pubblico televisivo italiano prima sul trono di Uomini e Donne, e poi nella Casa del Grande Fratello Vip, e proprio in quest'ultimo caso è venuto allo scoperto mostrando senza paura la sua vitiligine, una malattia della pelle - cronica e assolutamente non contagiosa - caratterizzata da chiazze non pigmentate dove manca del tutto la fisiologica colorazione dovuta alla melanina.

Ospite della trasmissione di Real Time Rivelo, condotta da Lorella Boccia, Luca Onestini è tornato a parlare proprio del suo rapporto con la vitiligine, che non aveva mai esibito pubblicamente prima della sua partecipazione al reality show di Canale 5. L'ex tronista ha raccontato un aneddoto accaduto alcuni anni fa in occasione di un concorso di bellezza: ​"Quando ho partecipato ad un concorso, io giravo con una boccetta di fondotinta, e siccome dovevo cambiarmi d’abito, in continuazione dovevo coprirla".

Luca Onestini ha rivelato di esser ricorso a tale accorgimento solo per la paura che la giuria e il pubblico non fossero pronti: "Io quando coprivo le mie gambe, non le riconoscevo". Il modello, infatti, è totalmente a proprio agio col suo corpo e non prova imbarazzo. Anzi ritiene che che la vitiligine sia un elemento caratterizzante della sua identità e afferma sicuro: "Se tu oggi mi mettessi una pillola qua e mi dicessi “mangiala che ti van via le macchie” non la mangerei, perché sono io quello".

Affrontando questo argomento, però, torna alla mente di Luca Onestini uno spiacevole episodio accaduto quando aveva solo 15 anni. Il suo allenatore di calcio, una figura che avrebbe dovuto essere una guida per un adolescente, lo umiliò con offese gratutite e inopportune: "C'era un allenatore, testa di ca**o, che ce l’aveva con me e che diceva 'tu cosa fai con questi pantaloni corti? Non vedi le gambe che hai? Che schifo, copriti'".

I vili pregiudizi, però, non fecero soccombere il giovane Luca: "Gli mangiai la faccia, avevo 15 anni". Onestini si mostra molto forte e sicuro contro questi infimi attacchi: "Non l’ho mai visto come un problema". "Sono stati i miei genitori che me l’hanno fatta prendere per il lato giusto", sentenzia il ragazzo, grato per il supporto ricevuto da mamma e papà.

Luca è talmente a proprio agio con la sua condizione che auspica che i soldi della ricerca vengano investiti in cause più importanti. "La vitiligine è solamente un inestetismo", chiosa sicuro Onestini.

