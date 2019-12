Lucas Peracchi difende Mercedesz: "Vogliono ​vederti piangere. Sarò sempre al tuo fianco"

Lucas Peracchi si schiera al fianco di Mercedesz Henger. Dopo le ultime scottanti rivelazioni pubbliche, secondo le quali Riccardo Schicchi non è il vero padre della giovane, la coppia è finita al centro di un'intricata vicenda, che ha coinvolto anche Eva Henger. Da mesi, ormai, il trio si accusa a colpi di dichiarazioni pubbliche (in televisione e sui social), alimentando una guerra che non sembra avere fine. Oggi, però, Peracchi ha deciso di appoggiare la sua compagna non solo con i fatti ma anche con le parole. Senza dimenticarsi di lanciare qualche frecciatina a Eva Henger.

Nell'ultimo post social pubblicato sul suo profilo Instagram, Lucas ha dedicato parole di stima e affetto alla sua compagna: " Non è un periodo facile per te ... e purtroppo le persone che dovrebbero essere a prescindere sempre al tuo fianco, sono le prime che vogliono vederti piangere. Sbagliare è umano perseverare è diabolico ". Il personal trainer non risparmia qualche bordata sibillina alla suocera e prosegue con le parole di sostegno a Mercedesz: " Io sarò sempre al tuo fianco sei sempre stata forte e lo sei tutt’ora ... il tempo è galantuomo ... e il karma farà il suo corso ... e i piccoli diavoletti torneranno da dove sono venuti ... sei forte amore mio ti amo .. ricorda non può piovere per sempre il nostro sorriso non ce lo toglierà nessuno! Sei unica!".

Da mesi Mercedesz e sua madre sono ai ferri corti. A giugno la faida familiare era iniziata con le rivelazioni choc di Eva Henger, che accusava il genero di essere violento con la figlia e di averla manipolata. Mercedesz è stata così cotretta a difendere Lucas dalle pesanti accuse innescando una serie di botta e risposta al vetriolo. Poi, quando le acque sembravano essersi calmate, ecco la nuova rivelazione della giovane Henger. Riccardo Schicchi non è il suo padre biologico. Affermazioni che hanno mandato su tutte le furie Eva che si è scagliata nuovamente contro la figlia. Tra le due i rapporti sembrano ormai chiusi: Mercedesz, poche ore fa a Pomeriggio Cinque, ha infatti dichiarato di non voler più avere nulla a che fare con la madre. Al suo fianco oggi c'è solo Lucas Peracchi.