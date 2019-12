Mercedesz Henger contro sua madre Eva: "Non la voglio vedere"

Non sembra essere destinata a una fine immediata la “guerra” tra Mercedesz Henger e sua madre Eva, di nuovo protagoniste del gossip. Le dichiarazioni di Mercedesz in merito alla verità sul suo padre biologico non sono piaciute a Eva Henger, che prima tramite i social e poi dai microfoni di Live – Non è la d'Urso ha duramente attaccato la ragazza.

Oggi, mercoledì 4 dicembre, Mercedesz Henger era ospite di Barbara d'Urso a Pomeriggio5 nell'ambito del talk sulle “famiglie in guerra” per rispondere alle dichiarazioni di sua madre. Eva Henger lunedì sera ha dichiarato che non è vero fosse un segreto che Riccardo Schicchi non fosse il suo padre biologico. Stando alle parole della vedova del re del porno italiano, infatti, erano decine le persone a conoscenza di questo. Una circostanza sotto gli occhi di tutti da sempre, visto che Mercedesz porta il cognome del suo vero padre, un uomo ungherese che l'ha riconosciuta ma di cui lei non ha alcun ricordo.

Dopo aver visto parte dell'intervista rilasciata dalla madre, Mercedesz Henger ha voluto ribadire la sua verità, che contraddice quella di Eva. In questi giorni, la ragazza ha ricevuto le chiamate di numerosi volti noti della tv che la conoscono da tantissimo tempo, amici di famiglia dei suoi genitori che non erano a conoscenza di questo dettaglio. La compagna di Lucas Peracchi ha fatto due nomi esemplificativi, quello di Eleonora Giorgi e quello di Nadia Rinaldi. La prima è la madre di Paolo Ciavarro, che per 13 anni è stato a scuola con Mercedesz ma che, nonostante questo, non ha mai fatto caso al cognome della ragazza. La Rinaldi, invece, ha frequentato per tanti anni la casa di Riccardo Schicchi essendo un'amica di famiglia di lungo corso ma pare che né Riccardo né tanto meno Eva lo abbiano mai voluto raccontare. La madre di Mercedesz Henger ha più volte ribadito in questi giorni che Riccardo Schicchi non avrebbe mai voluto rivelare di non essere il padre biologico della ragazza, proprio per non sentirti defraudato del suo ruolo.