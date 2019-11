Luciana Littizzetto fa il verso a Giorgia Meloni con il suo meme remix

Il meme del discorso di Giorgia Meloni, fatto durante il comizio in piazza San Giovanni, sta spopolando in rete. Sarà per questo che Luciana Littizzetto ha deciso di farne una sua personale versione, cantandola con l'aiuto del pubblico a "Che Tempo che fa". Il remix in chiave dance delle parole pronunciate dalla leader dei Fratelli d'Italia, nel comizio di alcune settimane fa, è stato pubblicato su Youtube e in poco tempo è diventato un vero e proprio tormentone. Il video sta raggiungendo velocemente i quattro milioni di visualizzazioni a poco più di due settimane dalla sua uscita.

Un successo così travolgente da ispirare la Littizzetto che, nell'ultima puntata di "Che tempo che fa", ha fatto il verso a Giorgia Meloni con la sua versione della hit dei record. " Sono Giorgia, sono una donna, sono una madre, sono cristiana... no a genitore 1 e genitore 2 " ha ceduto così il passo a " Sono Luciana, sono una donna, sono una madre, sono pisquana...Fazio su Rai Uno, Fazio su Rai Due.. .". Nel finale di puntata Luciana Littizzetto ha fatto cantare tutto lo studio tra l'incredulità di Fabio Fazio. " Nei social sta spopolando questo meme del discorso della Meloni, l'hai sentito? ", chiede la comica torinese al conduttore. Salvo poi proseguire: " Mettimi la Meloni com'era ". Parte il jingle e la Littizzetto, gesticolando e ballando durante la messa in onda del remix, fa il verso alla leader dei Fratelli d'Italia. " Basta. Io non voglio essere da meno, ho anche la mia versione ", tira corto la comica, invitando il pubblico a cantare con lei grazie alle scritte (stile karaoke) sul maxi schermo alle spalle dei due conduttori.

Se "Io sono Giorgia" (Giorgia Meloni remix) è stato firmato dal collettivo musicale MEM & J, quello proposto in prima serata dalla comica Luciana Littizzetto è tutto farina del suo sacco. Stessa base musicale ma parole diverse, ispirate a se stessa ma anche alle recenti vicende Rai sullo spostamento di "Che Tempo che fa" dalla rete ammiraglia al secondo canale. Insomma, le frecciatine non sono mancate sia per Giorgia Meloni sia per i vertici di viale Mazzini.