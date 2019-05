Luke Perry, il ricordo commosso di Pitt e DiCaprio: "Era un’icona"

Brad Pitt e Leonardo DiCaprio hanno ricordato commossi Luke Perry in occasione della premiere di C’era una volta a...Hollywood al Festival di Cannes. In un’intervista rilasciata ad Esquire, i divi hanno raccontato com’è stata l’esperienza sul set con l’attore, stroncato da un ictus lo scorso 4 marzo all’età di 52 anni. Perry ha infatti recitato per l’ultima volta nel film di Quentin Tarantino vestendo i panni di Scott Lancer, attore dei telefilm western di cui sono protagonisti Rick Dalton (DiCaprio) e la sua controfigura Cliff Booth (Pitt).

“ Mi ricordo – ha spiegato DiCaprio – che ero con il mio amico Vinny, anche lui nel film. Siamo arrivati sul set ed entrambi abbiamo sentito le farfalle nello stomaco: ‘Oh, mio Dio, c’è Luke Perry laggiù!’ ”. Una sensazione simile a quella provata da Pitt. “ Recitare con lui – ha detto – ci ha fatto sentire come bambini in un negozio di caramelle. Mi ricordo quando andavo negli studios e Beverly Hills andava in onda: Luke era un’icona ”.

Luke Perry, il toccante ricordo di Pitt e DiCaprio

“ Poter lavorare con lui – ha aggiunto Pitt – mi ha dato tanto entusiasmo. Era così incredibilmente umile, fantastico e dedito al lavoro. Non sarebbe potuta esistere persona più amabile e meravigliosa con cui passare il tempo. Mi sono seduto vicino a lui e abbiamo intrattenuto conversazioni meravigliose. È stato davvero speciale ”.