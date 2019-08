L'ultimo post social di Nadia Toffa, la famiglia la saluta così

" Cara piccola grande Nadia.... ", comincia così l'ultimo post social pubblicato sul profilo Instagram di Nadia Toffa, scomparsa ieri dopo una lunga lotto contro il cancro. La sua famiglia ha deciso di salutarla così, lasciando un messaggio scritto per augurarle buon viaggio. " ...figlia amata, adorata sorella, dolcissima zia, guerriera potente in ogni sfida, coraggiosa anche nell’ultima, la più difficile. Non ci sono parole per dire il vuoto che lasci in tutti noi. Si spegne con te una luce calda, cristallina, ma rimane tutto l’amore che ci hai donato, resta ciò che hai costruito con tanta dedizione e determinazione per noi, per tanti. Siamo forti della tua forza. Già un angelo in vita, ora sei libera e serena nell’Amore più grande. Riscaldati dall’abbraccio di tutti".

Un toccante addio corredato da una fotografia in cui la famiglia è felice e spensierata attorno a Nadia scattata, forse, in un periodo antecedente all'esordio della malattia, comparsa a dicembre del 2017. Il post ha ricevuto già oltre 150mila like in pochi minuti e tanti messaggi di affetto e stima da volti noti dello spettacolo e da gente comune. Intanto procede senza sosta l'omaggio di amici, parenti e conoscenti all'inviata e conduttrice 40enne de "Le Iene" nella camera ardente allestita al teatro Santa Chiara di Brescia. Le spoglie di Nadia Toffa saranno visibili fino alla tarda serata del 14 agosto poi si terranno i funerali, celebrati nella cattedrale di Brescia nel giorno di Ferragosto. Sarà Padre Maurizio Patriciello a celebrare il rito funebre, per volere proprio dell'inviata che lo ha chiamato per esser pronto ad accompagnarla nel suo ultimo viaggio.