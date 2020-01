La regina convoca la famiglia. Meghan sarà in collegamento telefonico

Ed è proprio vero. La situazione si sta muovendo in tutta fretta. Da quello che se legge in rete e dalle prime indiscrezioni della stampa inglese pare che la scissione causata da Meghan Markle potrebbe risolversi molto presto. Proprio lunedì, 13 gennaio, la Regina Elisabetta ha indetto un vertice, una riunione familiare per ovviare alla situazione. E non si tratterebbero di speculazioni, almeno non questa volta. Sì, perché conscia del fatto che la situazione è grave, Elisabetta vuole mettere un punto a tutta la questione e anche la più presto per evitare ulteriori danni.

Al vertice che si terrà al Palazzo di Sandringham, la tenuta in cui tutta la famiglia reale ha trascorso le feste di Natale, saranno presenti: il Principe Carlo, William e persino Harry, bloccato qui a Londra senza Meghan. La Markle però sarà presente all’incontro, in un modo o nell’altro, visto che è lei al centro della controversia. Le voci affermano che sarà in collegamento telefonico. La ex duchessa è ora in Canada, ed è volata in tutta fretta durante il week-end per riabbracciare il piccolo Archie, accudito da una cara amica dell’ex attrice. Sul tavolo cosa c’è in ballo? La Regina Elisabetta spera di far tornare il sereno in famiglia. Si discuterà di titoli nobiliari, di denaro, e verrà deciso (si spera) anche il futuro della dinastia. La scelta di Meghan non dovrà comunque creare problemi alla linea di successione, ma secondo la Regina Elisabetta, è meglio discutere anche di questa eventualità.

Come in episodio di The Crown, domani la royal family e al cospetto della Sovrana, deciderà il da farsi. Anche perché, dopo la rottura dei Sussex, le loro quotazioni come royal influencer sono salite alle stelle. Anche qui però ci sarebbero dei problemi e anche belli grossi. E, di nuovo, Meghan Markle sarebbe la causa dei malumori della Regina. Nella giornata di Sabato, ad esempio, è giunta voce che per beneficenza, Meghan presterà la sua voce per un film della Disney, chiedendo che gli introiti vengano devoluti a una ONG a favore degli elefanti africani. Ma non è tutto, il vertice indetto dalla Sovrana, potrebbe essere l’ultimo dei problemi per i duchi. Ad essere in pericolo è il marchio "Sussex Royal". Prima di loro c’è chi vorrebbe registrare lo stesso brand per un "commercio di giocattoli, alcolici e articoli sportivi". L’autore è un attivista austriaco residente in Italia, esattamente in Alto Adige.