La regina Elisabetta sarà senza il principe Filippo a Natale?

Il principe Filippo ha “inaugurato” le disgrazie reali del 2019 con un incidente automobilistico in cui ha rischiato la vita e ferito due persone. Per un tragico scherzo del destino è ancora lui a chiudere questo sfortunato anno con ricovero in ospedale a Londra, a causa di una forma influenzale piuttosto aggressiva. Alla veneranda età di 98 anni anche una banale febbriciattola accompagnata da un raffreddore può avere gravi conseguenze. Per la regina Elisabetta, però, questo è stato un altro duro colpo da incassare.

Nei pensieri della sovrana il principe consorte è un “porto sicuro” in cui approdare dopo aver affrontato le tempeste della vita. Come ci ricorda La Nazione, durante il Giubileo di Diamante del 2012 Sua Maestà definì il marito “la mia roccia” e possiamo crederle. La sovrana è una donna decisa, ma questa determinazione non è solo una conquista ottenuta dopo decenni di esperienze, ma anche il frutto di un amore che nel tempo è diventato inossidabile.

Il principe Filippo è l’unico Windsor che può affrontare la regina Elisabetta a viso aperto e dirle ciò che pensa senza tanti giri di parole, perfino usando l’ironia. Per esempio la stilista della monarca, Angela Kelly, ha raccontato nel suo libro “The Other Side of the Coin: the Queen, the Dresser and the Wardrobe” della volta in cui Filippo entrò nella stanza in cui la moglie stava provando una stoffa a quadri. Nessuno aveva il coraggio di dirle che quella fantasia non era proprio il massimo. Solo il duca di Edimburgo, osservandola, dichiarò: “È il nuovo materiale per il divano?”. Inutile dire che la stoffa scomparve dalla selezione che la regina Elisabetta stava effettuando.

Questo piccolo episodio all’apparenza insignificante ci racconta molto su rapporto tra Elisabetta e Filippo. Una coppia formata da due personalità complementari. Ora che il principe è in ospedale, ricoverato proprio nel giorno in cui la moglie è arrivata a Sandringham per festeggiare il Natale, la regina sarà più sola? Non è detto. A trascorrere con lei le festività ci saranno il principe William, Kate Middleton e la loro famiglia (benché non si siano ancora placate le voci di una presunta crisi coniugale), i figli di Elisabetta, Edoardo, Anna, Andrea e il principe di Galles Carlo con Camilla. Questi ultimi, nonostante i gossip di un presunto divorzio, sembrano ancora molto affiatati. Grandi assenti saranno il principe Harry, Meghan Markle e Baby Archie, che hanno deciso di trascorrere il Natale tra il Canada e gli Stati Uniti, a quanto pare in accordo con Sua Maestà.

A quanto pare il principe Andrea, pur presente a corte per Natale, manterrà un profilo che più basso non si può. Del resto il caso Epstein è lontano dall’essere chiuso. Non sappiamo ancora se il duca di York parteciperà alla Messa di Natale e alla tradizionale passeggiata fino alla chiesa di St.Mary Magdalene di Norfolk. Forse arriverà in auto con la madre, in modo da evitare ulteriori pettegolezzi. Andrea è accusato di aver abusato di Virginia Roberts Giuffè, minorenne all’epoca dei fatti. L’intervista rilasciata alla BBC, che avrebbe dovuto rappresentare il fulcro della sua linea difensiva, si è rivelata un boomerang con effetti drammatici.

In più la regina Elisabetta ha tenuto due discorsi di apertura del Parlamento nel giro di due mesi, uno in ottobre, l’altro il 19 dicembre scorso, dopo le elezioni anticipate che hanno visto Boris Johnson stravincere sugli avversari. Secondo i tabloid la regina Elisabetta sarebbe stanca, provata da un anno di vicissitudini. L’assenza di Filippo peserebbe ancora di più su una situazione già difficile. Nonostante tutto, però, non è detto che il duca di Edimburgo non riesca a tornare a Sandringham dalla sua regina in tempo per Natale. Una cosa è certa. Non parteciperà alla Messa, evento pubblico da cui manca ormai dal 2017, anno del suo ritiro a vita privata. Intanto Elisabetta ci dà un’altra prova del suo grande carattere. Le foto che la ritraggono con il principe Carlo, William e George durante la preparazione di biscotti per beneficenza. Quegli scatti sembrano dirci che, nonostante i problemi, la royal family non smette di rinnovarsi e ha ancora molto da dire, perché il futuro è tutto davanti a sé, oltre questo momento infelice.