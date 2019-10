Lutto per Mel B, morta la bisnonna di 107 anni. La cantante vola ai Caraibi per l'addio

Prosegue il difficile momento della cantante Mel B. Dopo la denuncia sporta nei suoi confronti dall'ex assistente personale, che la accusa di maltrattamenti e mancati pagamenti per oltre 200mila dollari, la componente delle Spice Girls è stata colpita da un lutto familiare. La bisnonna di Melanie Brown è venuta a mancare nelle scorse ore nella sua abitazione sull'isola di Nevis, nei Caraibi, all'età di 107 anni. A dare l'annuncio è stata la cantante attraverso i suoi profili social.

Alle prime luci dell'alba, Mel B ha pubblicato sul suo profilo Instagram un post dedicato alla bisnonna: " Sono profondamente rattristata dalla scomparsa della mia bisnonna nelle prime ore di questa mattina, aveva 107 anni ed era una grande donna. Ora sento il bisogno di volare subito a Nevis per renderle omaggio ". La cantante ha, così, cancellato tutti i suoi impegni di lavoro per volare nella piccola isola del Mar dei Caraibi e dare l'estremo saluto all'anziana parente. Insieme a lei, alla volta di Nevis, è volata sua sorella, Danielle Brown, che di recente ha dato alla luce il suo terzo figlio.

Il 2019 si conferma, dunque, un pessimo anno per Mel B che, a parte il trionfale tour con le Spie Girls, ha avuto non pochi problemi. Lo scorso aprile aveva rischiato di perdere la vista da un occhio a causa di una brutta uveite. L'infiammazione oculare aveva messo a rischio la sua partecipazione al primo tour delle Spice Girls dopo la reunion. Poi il caso del suo ex assistente che la accusa di maltrattamenti e mancati pagamenti e ora il decesso dell'anziana bisnonna. Insomma per Mel B questo sembra essere un anno da dimenticare.