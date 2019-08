Macaulay Culkin diverte i fan: "Ecco come sarebbe Kevin ai giorni nostri"

La notizia del reboot del cult anni 90 "Mamma, ho perso l’aereo" ha lasciato molti fan del film perplessi. Tanti hanno espresso il loro dissenso sui social, puntualizzando il fatto che il film campione di incassi non dovrebbe essere stravolto. Il CEO della Disney Bob Iger ha infatti annunciato che la nuova opera sarà “reinterpretata per le nuove generazioni” , lasciando intendere che ci saranno dei cambiamenti dovuti alla diversa epoca in cui sarà ambientato il reboot.

E in mezzo a tante critiche, chi non poteva esimersi dal dire la sua? Naturalmente il pestifero Kevin McCallister in persona, ovvero l’attore Macaulay Culkin. Culkin oggi 39enne, ha pubblicato su Instagram una divertente foto che lo ritrae sul divano, con un portatile sulle ginocchia, un piatto in mano e in una forma fisica non proprio smagliante. Lo scatto è corredato dalla scritta: “Ecco come sarà un’eventuale versione aggiornata di Mamma, ho perso l’aereo”.

Come era ovvio, lo scatto del Kevin “cresciuto” ha suscitato l’ilarità generale. “Lo guarderò in ogni caso” , scrive l’attrice Sarah Michelle Gellar, mentre Seth Green commenta: “Hai il mio supporto totale” , “ Dov’è finita la pizza al formaggio?!” , commenta un altro utente riferendosi alla famosa pizza di "Little Nero's". Nella scena il povero fattorino viene spaventato a morte dall’immaginario film gangster "Filthy souls", messo in sottofondo da Kevin per spaventare i malintenzionati.