Madonna si massaggia il seno: "Aiuta le corde vocali per il concerto"

Madonna continua a far parlare di sé e lo fa grazie ad un video pubblicato su Instagram in cui mostra una curiosa tecnica di riscaldamento in vista di un imminente concerto.

La regina del pop è ripresa a testa in giù, adagiata su una sedia mentre viene truccata in vista di una tappa del Madame X Tour nei teatri. L'artista indossa dei pantaloni neri e un corpetto di pizzo dello stesso colore, i capelli sono già in piega e le collane e i braccialetti già indossati. Mentre vengono sistemati gli ultimi dettagli del make up, Madonna ne approfitta per prepararsi al concerto e mostra una particolare tecnica per riscaldare la voce.

Miss Ciccone prende tra le mani i suoi seni e comincia a massaggiarli e a farli muovere vigorosamente, prima insieme e poi separatamente. Questo gesto, però, non vuole essere un ammiccamento sessuale ed è la stessa Madonna a spiegare i motivi di tale bizzarra pratica, prima che i maliziosi possano fraintenderne il significato: "Una sorta di riscaldamento per lo show". "Che ci crediate o no, aiuta le corde vocali", precisa la cantante.

Evidentemente questo massaggio particolare è uno dei segreti per mantenere una lunga carriera al vertice, visto il successo che dura ormai da oltre trenta anni. Sicuramente solo una diva del calibro di Madonna può permettersi un tale gesto senza risultare volgare o di cattivo gusto. Non c'è, infatti, motivo di non credere alla sua spiegazione: in passato la cantante non ha risparmiato provocazioni a sfondo sessuale e su tale tematica ha sfornato anche un concept album come Erotica, accompagnato da un altrettanto discusso tour mondiale. Se fosse stato un ammiccamento al sesso non avrebbe certo avuto bisogno di nasconderlo.

Adesso, superati i 60 anni e con una storia professionale di immenso spessore, Madonna si può prendere anche la libertà di pubblicare contenuti ambigui senza finire per l'ennesima volta al centro delle polemiche o nel mirino di moralisti e benpensanti. Magari, d'ora in poi, tutte le cantanti ruberanno alla Signora del Pop la tecnica del "massaggio preparatorio".

