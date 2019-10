Mahmood paparazzato a Milano con un ragazzo (e viene pure multato)

Gli obiettivi dei fotografi del settimanale Chi hanno paparazzato Mahmood in giro per Milano con un misterioso amico, i due appaiono sorridenti nonostante abbiano ricevuto una brutta sorpresa durante la loro passeggiata in centro.

Il cantante - attualmente in classifica con il brano "Barrio", che in spagnolo significa quartiere - è stato sorpreso proprio nel quartiere più esclusivo del capoluogo lombardo, in via Montenapoleone, la zona dello shopping di lusso, il noto "quadrilatero della moda". Mahmood ha in mano l'ultimo modello di un famoso smartphone e passeggia insieme ad un amico che porta con sé il casco.

I due ragazzi sono arrivati in centro in scooter ed entrambi indossano due giacche di pelle: di colore nero quella di Mahmood, marrone quella dell'amico. I due sono sorridenti e appaiono sereni e ad un certo punto gli obiettivi dei paparazzi documentano un abbraccio fraterno tra i due amici. Un piccolo imprevisto ha rischiato però di turbare la tranquillità del cantante e del suo amico.

Secondo quanto riferito dai fotografi alla redazione del magazine diretto da Alfonso Signorini, Mahmood e il misterioso compagno della passeggiata avrebbero preso una multa per divieto di sosta. Ma i due non perdono il sorriso e ripartono in sella allo scooter; alla guida del mezzo c'è l'amico del vincitore di Sanremo che con aria beffarda osserva i fotografi.

Mahmood al Parlamento Europeo

Le foto pubblicate dal settimanale della Mondadori precedono il viaggio del cantante a Strasburgo dove ha visitato il Parlamento Europeo. In questa occasione ha dichiarato ai cronisti: "Spero di rappresentare, nel mio piccolo, giovani come me che intendono metterci la faccia e interessarsi a problemi politici, come quello del clima, che mi sta molto a cuore". "Spero di tornare fra due settimane a casa mia con un bagaglio culturale bello gonfio", ha chiosato facendo riferimento al suo tour europeo di questi giorni.

