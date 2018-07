"Arya" dice addio (con spoiler) al Trono di Spade

Anche per l’attrice Maisie Williams sono terminate le riprese dell’ottava e ultima stagione de Il Trono di Spade. Uno ad uno i personaggi principali della storica serie tv della HBO, famosa anche qui in Italia, salutano i fan e ringraziano il network per l’opportunità di aver partecipato ad una tra le produzioni televisive di maggior successo negli ultimi anni.

Maisie Williams che dal lontano 2011 interpreta l’indomita Arya Stark, domenica ha lasciato definitivamente il set della serie tv, e ha celebrato il momento con una foto pubblicata sul suo profilo Instagram. Lo scatto rappresenta un paio di scarpe bianche e insanguinate, come a voler simboleggiare i drammi e le sofferenze che sconvolgeranno i fan, nell’ultima stagione dello show. “ Addio Belfeast, addio Arya, addio Game of Thrones, quante gioie che ho avuto. Un brindisi alle avventure che verranno ” scrive l’attrice.

Al di là della foto un po’ contraddittoria, ciò che ha fatto impazzire i follower di Maisie e del Trono di Spade, sono stati gli hashtag che l’attrice ha usato per condividere l’immagine. #LastwomanStanding: l’ultima donna a sopravvivere.

In molti hanno gridato allo spoiler, altri invece credono che si tratta dell’ennesimo depistaggio messo in atto dai produttori. Però il commento di Lena Headey che nella serie interpreta la mitica Cercei, fomenta ancora di più i dubbi. “Regina” scrive l’attrice, ancora impegnata con le ultime riprese dello show.

Succederà qualcosa di brutto alla casata degli Stark? La stagione finale purtroppo arriverà solo nell’estate del 2019 quindi, o si tratta di semplici indiscrezioni, oppure i prossimi episodi, saranno ancora più sconvolgenti. C’è da dire che il post di Maisie Williams è in linea con le dichiarazioni, di qualche settimana fa, di Sophie Turner, la quale affermava che la prossima stagione del Trono di Spade, sarà la più sconvolgente. Non resta che attendere pazientemente l’ultimo capitolo dello show.