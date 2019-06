Gf, Malgioglio al veleno contro la De André: "L’educazione non paga, ma si arriva dappertutto"

La crociata di Cristiano Malgioglio contro Francesca De André prosegue lontano dalle luci del Grande Fratello 16 e coinvolge il web.

La semifinale del reality show condotto da Barbara d’Urso ha irritato ancora di più Malgioglio, già adirato con la De André per le ultime dichiarazioni contro l’amica Dori Ghezzi. Avuta la possibilità di confrontarsi ancora con la concorrente del GF16, il paroliere si è lasciato scappare una riflessione ad alta voce che ha fatto infuriare la conduttrice. “ Sappi che fuori non sei amata! ”, ha tuonato Cristiano, mentre la d’Urso ha preso la parola ricordando che Francesca sta partecipando ad un gioco e sottolineando che quanto detto dall’opinionista non corrisponde a realtà. Ma ciò che ha fatto davvero infuriare Malgioglio è stato il salvataggio di Francesca, rimasta nella Casa di Cinecittà fino alla finalissima della prossima settimana.