Mara Maionchi: "Così ho scoperto del tumore al seno"

Sorridente, ironica e con la parolaccia giusta per ogni evenienza, Mara Maionchi è ancora una volta la star di X Factor, ma non dimentica uno dei periodi più difficili della sua vita: il momento in cui ha scoperto di avere un cancro al seno.

Intervistata da Panorama, la Maionchi ha raccontato come scoprì il tumore. “ Anni fa ha combattuto un cancro. Mi sono operata nel 2015, avevo un tumore al seno – ha iniziato a spiegare - . Mi spaventai molto, ma all'operazione volli andare da sola. Oggi resta un angolo buio al fondo al cervello dove i miei pensieri si fermano e io spero che sia andato e vada tutto bene ”. La scoperta della malattia, però, avvenne in modo molto strano: dopo un sogno che le fece capire che bisognava sottoporsi ad un altro controllo nonostante il primo fosse andato bene.

“ Successe una cosa strana. Tanti anni fa feci un sogno. Ero in un salone con tanta gente. Un signore si avvicinò e mi chiese l'età. Gli dissi 36, lui ci aggiunse 33. Sessantanove – ha spiegato Mara Maionchi - . Quel numero mi angosciava. Però quel compleanno passò senza che succedesse nulla. Un giorno andai a riguardare i miei esami e vidi che sul referto c'era un errore. Avevano scritto: Mara Maionchi, 69 anni, io ne avevo già 73. Mi sembrò un segno. Il mattino seguente andai a fare un controllo. Ed è così che lo hanno trovato ”. La prima reazione a quella diagnosi non è stata una parolaccia, perché “quelle mi vengono quando mi girano le scatole a mille. Solo quando sono arrabbiata”, ma un “semplice” “perbacco”.