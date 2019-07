Mara Venier, le rose e la nuova proposta di nozze dal marito

Nonostante siano passati tredici anni dal loro matrimonio, Mara Venier e Nicola Carraro si amano ancora come il primo giorno. A dimostrarlo sono i messaggi d’amore che i due si sono scambiati pubblicamente sui social nei giorni scorsi in occasione dell’anniversario delle loro nozze. Un botta e risposta carico di sentimento che ha letteralmente conquistato fan e follower che, come in una soap opera americana, si sono gustati davanti al video un vero e proprio corteggiamento social.

A innescare il flirt romantico è stato il post di Mara Venier nel giorno dell’anniversario di matrimonio: " Oggi è il nostro anniversario...13 anni ...Ma tu sei a Santo Domingo con Bibì......Ti amo lo stesso amore mio, ti risposerei ancora un milione di volte..... ". E fa sorridere l’hashtag usato dalla Venier, #lamiaverabottadiculo, per confermare, se mai ce ne fosse bisogno, come il loro incontro e la loro unione di 13 anni fa abbia cambiato in meglio la loro vita. La risposta di Nicola Carraro non si è fatta attendere e, sempre via Instagram accanto alla foto di nozze, ha riservato alla moglie il suo augurio sibillino: " Buon anniversario amore mio. Quando ci risposiamo? ".