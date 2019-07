Mara Venier contro il look di Arisa: "Ma come ti sei conciata?"

Lo scorso 29 giugno, c'è stata la Serata Biagio Agnes, che è stata trasmessa su Rai 1. L'evento condotto da Mara Venier, dedicato all'assegnazione di premi e riconoscimenti ai giornalisti nostrani ed internazionali di maggior influenza è stato segnato dalla presenza sul palco di molti ospiti, tra cui la cantante Arisa.

L'artista si è esibita in un medley di alcuni suoi brani, tra cui "La notte", che Arisa ha cantato insieme a Serena Rossi, e l'ultimo singolo pubblicato per l'estate dal titolo "Tam Tam". Ma poco prima di intonare il suo nuovo brano, Arisa ha posto un quesito a "zia Mara": "Ma non mi dici niente della mia rasatura?". E qui arriva il bello.

Mara Venier critica il look di Arisa

“Vedevo questa cosa… ma com’è che ti sei conciata così, figlia mia?- ha chiosato ironicamente Mara Venier, rispondendo alla domanda di Arisa-. Non se po’ vedé!”. La conduttrice ha aggiunto: “Rosalba (Il nome di Arisa all’anagrafe, ndr) io ti voglio bene, lo sai, ma che ti è venuto in mente?”.

Incalzata dalle domande del volto Rai, la cantante ha confidato di essersi affidata alle mani di una persona, che l'ha aiutata a rasarsi parzialmente a zero, al fine di arginare il suo problema dei capelli gonfi. "Meglio che non mi dici il nome di chi ti ha ridotta così”, ha risposto ad Arisa, sibillina, Mara Venier.

