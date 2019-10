Mara Venier su Alessia Marcuzzi: "Siamo due matte, in lei rivedo me da giovane"

" Siamo più che amiche, noi ci vogliamo molto bene ", così Mara Venier e Alessia Marcuzzi si raccontano sul settimanale Oggi. Sorridenti e complici più che mai, le due conduttrici si sono fatte intervistare insieme per raccontare la storia di un'amicizia profonda e sopra le righe. Che le due fossero legate da un rapporto sincero lo si era capito da tempo. Sui social network sono apparse spesso insieme a cena da sole o con i rispettivi compagni, segno di stima e affetto reciproco. Il motivo di questo inatteso feeling lo hanno spiegato loro su Oggi.

" Siamo due matte rock – ha raccontato Mara Venier – e abbiamo un vissuto simile che ci accomuna: entrambe abbiamo due figli da due uomini diversi. In Alessia rivedo me stessa quando ero giovane, lei vive con una libertà mentale che era la mia ". Sarebbero stati i rispettivi mariti, Paolo e Nicola, a far incontrare le due, come spiega Alessia Marcuzzi: " Si sono conosciuti e hanno stretto amicizia molto prima di noi. Alla fine abbiamo sposato due uomini che si sono presi tutto il pacchetto, diciamo così. Siamo molto passionali. Per noi l’amore è tutto e può stravolgere le nostre vite ".