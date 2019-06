Marco Carta, la prima dedica per il fidanzato: "Non sarà un’avventura"

Solo qualche giorno fa, Marco Carta veniva accusato di furto. Scagionato e in attesa di processo, è volato a Mykonos con il fidanzato Sirio al quale, per la prima volta, ha fatto una dedica via social.

Il cantante, divenuto famoso grazia alla partecipazione e alla vittoria ad Amici di Maria De Filippi, è rientrato in Italia dopo la breve fuga in Grecia per rilasciare la sua prima intervista pubblica a Live- Non è la d’Urso in seguito ai tristi fatti di cronaca di cui è stato protagonista. Rigettate le accuse di furto nei suoi confronti, Marco Carta ha raccontato di aver avuto solo un pensiero in quelle ore: la sua famiglia e il suo fidanzato Sirio, tenuto all’oscuro di tutto ciò che gli era accaduto fino a tarda notte. Ed è proprio al suo compagno, di cui preferisce tenere ancora segreta l’identità, che Marco ha dedicato un tenero pensiero su Instagram nelle ultime ore.