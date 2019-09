Marco Carta non si presenta in aula per il processo per il furto aggravato

Oggi sarebbe dovuto essere un giorno cruciale nel procedimento giudiziario che vede coinvolto Marco Carta con l'accusa di furto aggravato. Il cantante sardo è a processo per i fatti risalenti allo scorso maggio, quando venne fermato insieme a un'amica per il presunto furto di 6 magliette in un noto negozio di Milano, per un valore complessivo di 1.200 euro.

Oggi, 20 settembre, era prevista la prima udienza del processo, che per Marco Carta è col rito abbreviato. Una scelta del cantante per abbreviare i tempi di definizione della sentenza per una vicenda per la quale si è sempre dichiarato innocente. Proprio stamattina il giudice ha ammesso il rito abbreviato condizionato dall'acquisizione dei filmati delle telecamere di sicurezza del negozio.