Maria Monsè e la "cresima da favola" della figlia Perla Maria

Maria Monsè torna a dividere il web: stavolta al centro delle polemiche sono finite le celebrazioni in occasione della cresima della figlia Perla Maria, ritenute eccessive da molti utenti di Instagram, il social su cui la donna ha documentato i sontuosi festeggiamenti.

Ad infiammare la rete ci ha pensato la stessa Maria Monsé pubblicando una sua foto in abito rosa, adagiata sui sedili - anch'essi rosa - di una lussuosa Limousine dalla carrozzeria della stessa tonalità. A commento dello scatto, la showgirl aveva scritto: "Ecco la Limousine (rigorosamente in tema con il dress code della festa, "rosa/corallo") che Perla Maria ha avuto come sorpresa all'uscita della chiesa il giorno della sua cresima". Già questa prima immagine aveva diviso in due fazioni opposte i suoi follower su Instagram.

Mentre molti utenti avevano fatto i complimenti a Maria Monsè per la sua bellezza, altri avevano criticato la scelta di tanto sfarzo per celebrare un sacramento. Qualcuno aveva ironizzato: "Sì, avrà capito meglio il senso della cresima con questa". Mentre altri si erano scagliati duramente contro la donna: "Come viziare una bambina! Sei imbarazzante trovi ogni scusa per andare in TV".

Le critiche, però, sono aumentate in maniera esponenziale quando Maria Monsè ha deciso di condividere un articolo del quotidiano Il Tempo con una dettagliata cronaca della festa per la cresima di Perla Maria. In questo post la showgirl ha scritto: "È stata una cresima da favola! Grazie a tutti coloro che hanno collaborato, Perla si è sentita una vera principessa".

Nell'articolo si parla della Limousine rosa mostrata da Maria Monsè, di "una mare di palloncini colorati col tema del princess party Rosa e corallo", del buffet con prodotti tipici campani e del "tavolo dei dolci allestito in stile principesco". Alle celebrazioni non sono mancati volti noti come Nadia Bengala ed Emanuela Titocchia.

Anche questo nuovo post di Maria Monsè ha scatenato un'infinità di polemiche. Se alcuni hanno apprezzato lo stile della festa e la voglia di una mamma di soddisfare i desideri della figlia, altri hanno duramente criticato lo stile e la sfarzosità del party. "La Cresima è tutto altro che sentirsi Principessa per una limousine ma è scegliere di vivere cristianamente", ha rimproverato qualcuno. Mentre altri hanno lasciato commenti ben più sferzanti: " Ma è una cresima! Non una festa in riviera romagnola... sei fulminata". "Hai capito tutto della cresima...", ha ironizzato un utente.

Maria Monsè, però, come già avvenuto in passato sembra non curarsi delle critiche e l'unico suo intento sembra essere quello di soddisfare ogni desiderio e ambizione dell'amata figlia Perla Maria. Per lei questo obiettivo vale di più delle mille critiche che possono arrivare sui social.