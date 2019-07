Marica Pellegrinelli torna su Instagram dopo la rottura con Eros

Sono passati ormai diversi giorni da quando Marica Pellegrinelli ed Eros Ramazzotti hanno congiuntamente annunciato la fine del loro matrimonio. Una decisione presa dopo 10 anni di unione che hanno portato alla nascita di due figli. Le polemiche scaturite dall'annuncio della coppia sono state copiose, soprattutto all'indirizzo della donna, che è stata accusata di essere un'arrampicatrice sociale.

Tutto è nato dalle voci di un presunto flirt della modella con un ricco imprenditore, che sarebbe stato il motivo dell'addio a Eros Ramazzotti. Se Marica Pellegrinelli finora non ha rilasciato nessuna dichiarazione in merito, è stato il cantante romano a scendere in prima linea per difendere la madre dei suoi figli. L'ha fatto con un video su Instagram in cui con gli occhi lucidi spende belle parole per la donna, pregando i suoi fan di smetterla con le offese gratuite, perché nulla di quanto emerso pare essere vero. Marica Pellegrinelli non è intervenuta nemmeno dopo l'affondo di Eros Ramazzotti contro gli hater, ma a pochi giorni di distanza da quel video ha pubblicato il primo post dopo qualche settimana di silenzio.

Non ci sono parole riconducibili alla sia situazione sentimentale ma si tratta di una foto vintage della modella 31 enne, ritratta bambina insieme alla madre. La didascalia scelta dalla Pellegrinelli è stata semplice “che domenica bestiale” ma sotto il post è piovuta una valanga di commenti facenti riferimento proprio alla storia finita. Sono stati molti però i commenti di utenti che chiedono alla ragazza di tornare con Eros, soprattutto fan del cantante che addossano le colpe a Marica Pellegrinelli. Probabilmente la modella parlerà nelle prossime settimane, quando le acque saranno più calme, per tutelare nel migliore dei modi i due bambini avuti con Eros Ramazzotti.