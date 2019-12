Marracash punzecchia Fedez: "Dovrebbe farsi due domande, la lite l'ha cominciato lui"

Marracash, il re del rap italiano, non è sfuggito alle domande irriverenti de Le Iene. In un'intervista esclusiva il cantante ha parlato a 360 gradi della sua vita, tra musica e strada, senza tralasciare la storica inimicizia con Fedez. Non è infatti un mistero che tra i due non corra buon sangue e Fedez e Marracash non hanno mai fatto niente per nasconderlo al grande pubblico. Gli scontri social e le repliche a distanza si sono ripetute negli anni e senza esclusione di colpi si punzecchiano costantemente. Come questa volta. Marracash, stuzzicato dalle irriverenti Iene, ha detto la sua sul collega.

Nel 2017, in più occasioni, i due rapper si affrontarono a distanza con parole di fuoco. Ma recentemente Marracash ha sferrato un nuovo attacco contro Fedez, insinuando attraverso i social che Fedez si avvalga di "scrittori fantasma" per scrivere i testi delle sue canzoni. Durante l'intervista con il programma di Italia Uno, però, il 40enne ha cercato di fare chiarezza: " Se ho mai litigato con un collega? Sì, è successo con Fedez ma non è finita a pugni. Capita di litigare tra rapper perché è una musica esplicita e quindi si tende a dire le cose alla luce del sole. E succede anche tra i cantanti pop solo che non se lo dicono ".