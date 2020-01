Martina Nasoni: "Sono ancora innamorata di Daniele dal Moro"

Duro sfogo di Martina Nasoni dopo la notizia della partecipazione a Uomini e Donne dell’ex fidanzato Daniele Dal Moro, di cui si è detta ancora molto innamorata.

Se fino ad adesso sembrava che la storia tra i due ex gieffini fosse giunta a conclusione in maniera poco pacifica, le dichiarazioni inaspettate della Nasoni raccontano un’altra faccia della sua intricata relazione con Dal Moro. Attraverso le pagine del settimanale DiPiù, la vincitrice dell’ultima edizione del Grande Fratello si è sfogata parlando della delusione vissuta alla notizia che Daniele fosse stato scelto come tronista di Maria De Filippi e ammettendo, per la prima volta, di nutrire ancora dei sentimenti nei confronti del giovane.

“ Quando ho saputo che Daniele è il nuovo tronista di Uomini e Donne non ci potevo credere: l’ho chiamato subito per affrontarlo – ha raccontato Martina - . E lui ha negato, non ha avuto il coraggio di dirmi la verità. Si è comportato da vigliacco e mi ha spezzato il cuore ”. Fortemente delusa dall’atteggiamento di Dal Moro, la Nasoni ha aggiunto: “ Soffro, perché sono innamorata di lui. Lo so, è la prima volta che lo dico apertamente: Daniele pretendeva che vivessimo la nostra storia con riservatezza, mentre io mi ci ero tuffata di testa. Ora sto piangendo per lui, anche se non lo merita ”.

Durante uno dei tanti periodi di crisi con Daniele, inoltre, Martina ha rivelato di aver sostenuto anche lei i provini per Uomini e Donne. “ Quando lui lo ha saputo mi ha fatto una scenata, mi ha detto che no, non può nascere un vero amore davanti alle telecamere ”, ha confidato lei, lasciando intendere che la presenza di Daniele su Canale 5 non sia realmente finalizzata alla ricerca dell’amore. Certa – forse – di non voler scendere le scale per corteggiare e riconquistare il suo ex fidanzato, ha concluso lo sfogo augurandosi che lui possa davvero incontrare l’amore a Uomini e Donne.