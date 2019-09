Matrimonio nell'aria o voglia di scherzare? Rocio Morales parla della "proposta ideale"

“ Raoul se mi vuoi sposare chiedimelo, se no va bene così ”. Rocio Munoz Morales, ospite alla Vita in diretta, scherza sulle sue possibili nozze con l’attore Raoul Bova. I fan da tempo sognano il loro matrimonio ma per loro non sembra essere una priorità.

Solo poche settimane fa, i fan erano impazziti perché la coppia era stata avvistata in una chiesa. Ma come ha confermato anche Rocio Morales, si trattava di un falso “allarme”: erano in chiesa per un semplice momento di “preghiera”, visto che l’attrice è devota alla Madonna e desiderava condividere questa cosa con il suo compagno. Non per questo, però, l’idea di convolare a nozze li lascia totalmente indifferenti.

“ Non ci ho pensato molto ma con Raoul ci scherziamo su, dicendoci fra di noi: ‘Tutti ci chiedono di questo matrimonio… ma ne vogliamo parlare io e te?’" , ha raccontato l’attrice. La coppia, insieme dal 2012, ha già due bambine, Luna ( 3 anni) e Alma (quasi un anno) e questa unione potrebbe essere il coronamento di una bellissima storia d’amore.

Si sono conosciuti sul set del film “Immaturi”. “ Non mi sono innamorata subito, ma ora mi innamoro ogni giorno” , ha raccontato Rocio Morales. Per Raoul Bova, invece, si è trattato di un vero colpo di fulmine che gli ha causato più di un “problema”. Il periodo del divorzio dalla ex moglie, Chiara Giordano, non è stato affatto semplice, ma poi le acque si sono calmate ed è nata una bella famiglia.