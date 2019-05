Matteo Salvini chiarisce: "Io e Francesca stiamo ancora insieme"

A quanto pare erano solo voci di corridoio: tra Matteo Salvini e la fidanzata Francesca Verdini va tutto a gonfie vele. A specificarlo è lo stesso vice-premier, che è intervenuto oggi a Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1. “ Se ci siamo lasciati? No. Ne sento tante sul mio conto, ma questa mi mancava. Ho visto Francesca ieri e la vedrò anche stasera ”, ha chiarito il leader leghista.

E per mettere definitivamente fine al gossip, ha pubblicato anche una foto sul suo profilo Instagram. “ Bacioni a tutti voi Amici da me e Francesca, vi vogliamo bene! – scrive in didascalia Matteo Salvini -. P.S. La foto è stata scattata sul lago alcuni giorni fa, oggi lavoro fra Puglia e Roma ”.

La voce sulla loro “rottura” era stata messa in giro dal profilo Twitter de “Il Portaborse” e la notizia aveva fatto il giro del web in poche ore. Ma dai palazzi della Politica erano giunte solo dicerie senza fondamento e Matteo Salvini ha voluto chiarire il malinteso il prima possibile.

I follower del vice-premier sono impazziti di gioia e hanno ribadito il loro appoggio a questa relazione, sotto la foto Instagram, sebbene tra i due ci sia una grande differenza di età (Francesca Verdini è nata nel 1991, mentre il ministro dell’Interno nel 1973). Ma non sono mancati anche commenti "cattivelli" o semplicemente ironici. “ La Sinistra grida photoshop! ”, scrive un utente, mentre Pinuccio, inviato di Striscia la notizia, scherza sulla vicenda che ha coinvolto Pamela Prati: “ Francesca (si chiama, ndr) Caltagirone? ”.

E poi non potevano mancare le follower di Elisa Isoardi: “ La Verdini, rispetto alla precedente, può solo accompagnarlo ”. La ex fidanzata, recentemente, ha speso molte parole nei confronti dell’ex compagno, non tutte positive: ha anche dichiarato di non voler votare Matteo Salvini alle elezioni europee. Francesca Verdini, invece, dovrebbe appoggiare il leader del Carroccio. “ Conto che la conoscenza dei miei programmi e la mia volontà di cambiare le regole dell'Europa l'abbiano convinta ”, ha risposto Salvini incalzato dai giornalisti di Rai Radio1 questa mattina.