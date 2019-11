Maurizio Costanzo Show, Bisciglia: "Tradimenti? Noi uomini, con la fantasia..."

Nella nuova puntata del Maurizio Costanzo Show, trasmessa nella serata di giovedì 6 novembre su Canale 5, sono apparsi tra gli ospiti in studio Pamela Camassa e Filippo Bisciglia. I due ormai ex protagonisti di Amici celebrities, classificatisi rispettivamente al primo e al terzo posto alla finale dello spin-off del talent-show Amici di Maria De Filippi, si sono raccontati a ruota libera sulla loro vita e sulla lunga love-story.

I due ospiti hanno confidato al pubblico che la loro storia d'amore prosegue da ben 12 anni, nonostante alcuni momenti di crisi riscontrati nel loro rapporto di coppia. Subito dopo essersi presentati al pubblico gli aspiranti artisti vip, Pamela e Filippo, sono diventati protagonisti di un momento esilarante registratosi insieme al leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, che come i due fidanzati è intervenuta nello show di Costanzo. "La Meloni ha baciato a lungo Filippo Bisciglia", ha fatto notare Costanzo sulla Meloni, la quale aveva salutato Bisciglia con un caloroso abbraccio poco prima di abbandonare lo studio. "No, sono io che ho baciato la Meloni-ha dichiarato Filippo, seduto accanto alla sua attuale compagna rimasta impassibile, Pamela-. Perché mamma mi ha detto 'le dai un bacio grande grande da parte mia?'. E io le ho dato un bacio (Filippo allude al suo saluto alla Meloni)". "Ma tira fuori la mamma?", domanda quindi ironicamente Maurizio Costanzo, al conduttore del gioco delle tentazioni targato Mediaset, Temptation island. E interviene la fidanzata di Bisciglia, Pamela, che sulla "suocera" conferma: "Ero presente quando lo ha detto la madre".

Filippo Bisciglia e Pamela Camassa ospiti al Maurizio Costanzo Show

Nell'ultimo intervento in tv, la coppia vip, formata da Filippo e Pamela, non ha nascosto di aver vissuto dei momenti 'no'. "Sì, siamo fidanzati da quasi 12 anni" , ha esordito Pamela Camessa nell'intervista di coppia concessa al Maurizio Costanzo Show. "Avete avuto crisi?", domanda poi Costanzo ai suoi due ospiti. "In così tanti anni, alti e bassi li abbiamo avuti, ma penso sia normale come accade in tutti i rapporti familiari", aggiunge la Camassa. "Vi siete mai traditi o siete stati sul punto di...?", domanda ancora il conduttore, introducendo così in studio il tema dei tradimenti. E stavolta a rispondere è l'altro conduttore, Filippo Bisciglia. "Diciamo che noi uomini, sul punto di... con la fantasia! Vero Francesco? ", ha chiosato senza scendere nei dettagli il fidanzato di Pamela, rivolgendosi all'altro ospite, Francesco Facchinetti. "Scusami Filippo, ma ci sono tanti altri ospiti in studio...", ribatte sorridente dal suo canto il fu "Dj Francesco". E a conclusione del dibattito sullo spinoso tema dei tradimenti, proprio lo showman Francesco Facchinetti ha eseguito un'inaspettata performance della sua storica hit, la Canzone del Capitano, facendo così scatenare la folla di spettatori accorsi nello studio del Maurizio Costanzo Show.

In una recente intervista concessa a Chi magazine, il protagonista della nuova puntata del Maurizio Costanzo Show, Filippo Bisciglia, aveva confidato che, nonostante i momenti 'no' vissuti nella relazione con Pamela, non ha mai voluto rinunciare alla sua persona amata: “Per un periodo ci siamo lasciati. Ma nella mia vita non avrei mai rinunciato a lei, che è il mio tutto”.

Segui già la pagina di gossip de Il giornale?

Quante emozioni questa sera! Filippo Bisciglia e la sua fidanzata @PamelaCamassa hanno incantato tutto il pubblico del #MaurizioCostanzoShow con “Il cielo in una stanza” pic.twitter.com/Sq9WnzLIR1 — Maurizio Costanzo (@Costanzo) November 7, 2019