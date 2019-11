Maurizio Costanzo Show, Magalli e il retroscena hot sulla Lollobrigida

La nuova puntata del Maurizio Costanzo Show ha visto presentarsi tra gli ospiti in studio il volto Rai, Giancarlo Magalli. Quest'ultimo si è raccontato a ruota libera, su vita privata e carriera, lasciandosi scappare alcune dichiarazioni bollenti concernenti un ricordo che lo stesso custodisce nel cuore dell'intramontabile diva anni '50, Gina Lollobrigida. E il dialogo, registratosi in puntata tra Magalli -classe 1947- e il conduttore della trasmissione, è cominciato con alcune dichiarazioni di Maurizio Costanzo, che ha incalzato l'ospite sull'incredibile somiglianza che quest'ultimo aveva da bambino con l'attore-comico Renato Rascel: "Giancarlo ti ricordi quando, per una vaga somiglianza, dicevano che tu eri il figlio di Rascel (Renato Rascel, ndr)?". E alla prima domanda ricevuta dal consorte di Maria De Filippi, non si è fatta attendere l'ironia che contraddistingue Magalli: "Ancora qualcuno lo pensa? Io da bambino gli somigliavo veramente. Era una maledizione genetica, ed ero un bambino. E la gente per strada gridava 'guarda quel bambino somiglia tanto a Rascel'. Rascel piaceva, però avrei voluto somigliare ad Alain Delon".

"Senti un po', ma tu da piccolo hai fatto casino con la Lollobrigida", interviene ancora Maurizio Costanzo, rivolgendosi a Magalli. "No, ma non è colpa mia- tentenna inizialmente l'ospite in studio, per poi lasciarsi andare al racconto di un aneddoto hot-. Papà (Giancarlo Magalli allude ad Enzo Magalli, ndr) lavorava per il cinema, quindi io da piccolo frequentavo i set cinematografici. Sono stato sulle ginocchia di Ava Gardner e in braccio a Humphrey Bogart. In un film c'era anche la Lollobrigida".

"I macchinisti- prosegue Magalli sul ricordo custodito di Gina Lollobrigida-, che come sai son gente cattiva, con questo bambino innocente (Magalli allude a se stesso da piccolo, ndr) e diversamente timido, diciamo, mi dissero 'la vedi quella signora?' e io dissi 'sì'... 'Si chiama Gina, falle vedere il..., mi dissero ancora". E, tra le risate fragorose del pubblico accorso in studio, l'ospite, poi, non si risparmia, neanche sul post-siparietto hot: "...E io che dovevo fare? Non avevo malizia. La cosa peggiore è che da grande, avendola intervistata, ospitata in tv, una volta gliel'ho chiesto... e Gina Lollobrigida mi ha detto che non se lo ricordava. Non ho lasciato traccia". Tra le immagini trasmesse dalla regia, che ha inquadrato i vip ospitati in studio, è apparsa anche la showgirl Elena Santarelli, la quale è rimasta visibilmente di sasso in puntata, all'ascolto del retroscena bollente rivelato da Giancarlo Magalli al Maurizio Costanzo Show.

