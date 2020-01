Maurizio Costanzo sta con Amadeus e silura la Bellucci: "Se ne stia in Francia"

A pochi giorni dall’inizio del Festival di Sanremo 2020 Amadeus è al centro di numerose polemiche e, nonostante molte critiche da parte dei colleghi, Maurizio Costanzo ha voluto spezzare una lancia a favore del conduttore e direttore artistico della kermesse.

Ritenendo “esagerato” l’attacco ad Amadeus, Costanzo ha sottolineato che ogni edizione del Festival è sempre stata accompagnata da una serie di polemiche che non fanno altro che aumentare l’interesse intorno alla manifestazione musicale. “ Il Festival ha sempre portato polemiche. Mi pare esagerato l'attacco ad Amadeus per la frase sul 'passo indietro’, mi pare proprio esagerata – ha commentato il conduttore Mediaset ai microfoni di Un giorno da pecora, silurando anche Monica Bellucci, che ha dato forfait pochi giorni fa - . Ora se ne esce anche la Bellucci, stia in Francia, a Parigi, e non ci rompa le scatole... ”.

Sulle donne che si stanno coalizzando dopo le frasi di Amadeus ritenute sessiste, Maurizio Costanzo si è detto esterrefatto per questo tipo di atteggiamento e le sue considerazioni sulle colleghe che hanno preso la parola per denigrare il direttore artistico di Sanremo non è stato affatto benevolo. “ Perché la Bellucci ha deciso di non venire al Festival? Ma non lo so, ora c'è questo andazzo – ha detto lui - . Claudia Gerini vuole fare un gruppo per boicottare Sanremo: ma cosa le dice la testa a queste, si sono impazzite? Mi dispiace perché lei è una donna intelligente ”.

Parole forti anche nei confronti di Michelle Hunziker, che attraverso un video pubblicato su Instagram ha espresso il suo parere sulle dichiarazioni di Amadeus dicendosi dispiaciuta perché si aspettava un atteggiamento differente verso una questione attuale e che le sta molto a cuore. “ Anche Michelle Hunziker ha criticato duramente le dichiarazioni di Amadeus ”, hanno sottolineato i conduttori di Radio 1 ai quali Costanzo ha replicato: “ Sapete qual è la verità? Che la Gerini, la Hunziker e quant'altri chiedono la grazia alla Madonna pur di fare Sanremo. Siccome la Madonna si è distratta e si è dimenticata di loro, si arrabbiano con Amadeus ”. E, nonostante Giorgio Lauro e Geppi Cucciari gli abbiano fatto notare che Michelle Hunziker, in realtà, è già stata sul palco del Teatro Ariston, ecco che Maurizio Costanzo lancia una sonora frecciata alla collega: “ E come mai non l'hanno richiamata? ”.