Meghan assente al summit di Sandringham "perché non necessaria"

A distanza di qualche giorno emergono nuovi dettagli sul summit di Sandringham tra la regina Elisabetta, i suoi prossimi discendenti al trono, il principe Carlo e il principe William, e il principe Harry. All'incontro necessario per stabilire i termini dell'allontanamento del figlio cadetto di Carlo dalla monarchia non era presenti i rispettivi coniugi. Non c'era il principe Filippo, che è stato visto allontanarsi in auto poco prima dell'arrivo dei nipoti e del figlio, e non c'era Kate Middleton. Voci accreditate, invece, davano per certa la presenza di Meghan Markle in collegamento telefonico dal Canada. Nelle ore precedenti all'incontro, infatti, negli ambienti di corte si mormorava che il principe Harry non avrebbe preso nessuna decisione senza prima confrontarsi con sua moglie. Invece, anche Meghan Markle è stata tenuta fuori dal summit reale.

Pare che i Windsor abbiano successivamente stabilito che l'intervento diretto di Meghan non fosse necessario ai fini della trattativa. Era un incontro riservato e strettamente familiare, che pare sia stato presieduto dal principe Carlo e non da Elisabetta II. Quella era la prima occasione per i più alti membri della Famiglia Reale di vedersi dopo l'annuncio di Harry di rinunciare ai ruoli istituzionali che spettano ai membri senior e pare che l'incontro sia andato abbastanza bene. Buckingham Palace non ha ancora reso noti i dettagli dell'incontro, solo una nota ufficiale, insolitamente personale, è stata diramata dalla Regina a pochi minuti dalla conclusione del vertice, ma c'è la certezza che il principe Harry andrà in Canada con il benestare di Elisabetta II. Tempi e modalità sono ancora da discutere e da determinare.

L'esclusione di Meghan Markle dal summit di Sandringham potrebbe essere legata anche ad altri fattori. L'idea di una videoconferenza dal Canada sembrava essere quella migliore per permettere alla moglie di Harry di partecipare all'incontro. Ma questa soluzione presentava alcune lacune in termini di sicurezza, perché la videoconferenza sarebbe potuta essere intercettata. Essendo un incontro così riservato, la Famiglia Reale ha preferito evitare di correre rischi per impedire la fuoriuscita di notizie strettamente personali.

Intanto, mentre ancora si discute su come e quando Harry lascerà definitivamente il ruolo di senior nella Royal Family, il marito di Meghan domani sarà chiamato a presiedere un impegno ufficiale per conto della Corona. Giovedì, Harry dovrà effettuare i sorteggi per la Coppa del Mondo di Rugby League a Buckingham Palace. Stando a quando si dice a corte, dopo quest'impegno il secondogenito di Carlo lascerà il Regno Unito per ricongiungersi a Meghan.