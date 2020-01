Meghan e Harry, protestano i canadesi: "Non li vogliamo"

Una testata canadese ha lanciato un messaggio preciso in un editoriale: Meghan Markle e il Principe Harry non sono i benvenuti.

Ancora si sa molto poco del destino dei duchi di Sussex, dato che il loro eventuale trasferimento in Canada - seguito alla decisione di fare un passo indietro in quanto membri della Royal Family - è ancora qualcosa di fumoso. Lo stesso primo ministro canadese Justin Trudeau ha affermato che non è stato deciso nulla: un nodo fondamentale sarà rappresentato dalla spesa per la sicurezza della coppia reale.

Come riporta il Mirror, il Globe on Mail punta invece proprio a questo: quanto costerà alle tasche dei contribuenti garantire la sicurezza per Meghan e Harry? Il periodico ha spiegato che il Canada non è aperto a nessuno “ che cerca di uscire dalla Gran Bretagna pur restando un Royal ”. Inoltre, i piani dei Sussex sono ritenuti troppo “ vaghi e in evoluzione […] qualcosa che il Canada non può consentire ”.

Il Globe on Mail ricorda che Harry non è un semplice aristocratico, ma il sesto nella linea di successione al trono britannico, che fa capo anche al Canada. Un suo trasferimento, secondo la testata, infrangerebbe un tabù costituzionale. Inoltre, sebbene il giornale ammetta come le visite della Royal Family in Canada generino entusiasmo, crede che un altro paio di maniche sia accettare un membro senior della famiglia come residente. Il Globe aggiunge anche come la monarchia abbia un posto delicato ed essenziale nel sistema costituzionale canadese.

Attualmente, i fondi dei Sussex dipendono per il 95% dal ducato di Cornovaglia, proprietà privata del Principe Carlo - che ha fatto sapere come i fondi siano comunque limitati. Attualmente, Meghan e Harry percepiscono all’anno 2,3 milioni di sterline dalla Cornovaglia.

Trudeau, dal canto suo, aveva già affermato che la coppia sia invece la benvenuta in Canada, ma c’è ancora molto da discutere dal punto di vista logistico e soprattutto economico: le ipotesi ventilate in questi giorni restano appunto solo ipotesi.

Una delle ipotesi però riguarda anche i potenziali guadagni dei Sussex all’estero e, magari, un rientro di Meghan nel mondo dello spettacolo. Dopo molti studi e una lunga gavetta, prima di diventare duchessa di Sussex, Meghan è stata infatti un’attrice affermata, per via del suo personaggio di Rachel Zane in “Suits”. La sua popolarità è molto cresciuta nonostante abbia abbandonato il mondo dello spettacolo: si presume che la sua richiesta, se possibile, potrebbe salire alle stelle.

