Meghan Markle assente nel finale di Suits, l'ideatore spiega perché

Una delle serie di maggior successo degli ultimi anni è giunta alla fine. Suits ha riscosso grandissimi plausi da parte del pubblico in ogni Paese in cui è stata diffusa e anche in Italia sono tanti i seguaci di questo racconto. Moltissime persone si rivedono nei personaggi caratterizzati nella serie, che fino alla settimana stagione ha avuto Meghan Markle tra i suoi protagonisti.

Numerosi fan di Suits speravano che nel finale di serie il creatore Aaron Korsh chiamasse la duchessa del Sussex, anche solo per una comparsa. Il personaggio di Meghan Markle ha lasciato la serie trasferendosi a Seattle e di lei si sono perse le tracce nelle stagioni successivi ma l'idea che sarebbe potuta tornare per la reunion finale ha fatto fantasticare non poche persone. A distanza di qualche settimana dalla chiusura del set, è stato lo stesso ideatore di Suits a spiegare i motivi che lo hanno portato a in interpellare la duchessa del Sussex per il finale. “Alla fine non gliel'ho chiesto , ho pensato di rispettare la sua nuova vita senza metterla nelle condizioni di dover chiedere l'autorizzazione ”, ha detto Aaron Korsh a Deadline.