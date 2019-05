Meghan Markle dice no a Trump (ma per una giusta causa)

Il Presidente degli Stati Uniti, il prossimo tre Giugno, sarà a Londra per una visita istituzionale e per l’occasione, si incontrerà con Il Principe Carlo e Camilla a Clarence House. Secondo quello che è stato riportato da Il Messaggero, Meghan Markle non sarà presente all’incontro.

Donald Trump sarà ospite di un banchetto informale organizzato dalla Regina in onore dell’illustre ospite. Non si parlerà né di politica né di Brexit, solo un incontro fra l’uomo più potente d’America e la corte inglese. A questo pranzo però Meghan Markle non sarà presente. La Duchessa di Sussex è stata costretta a declinare l’invito. Da cittadina americana la sua presenza sarebbe dovuto essere fondamentale, ma purtroppo, la scelta è stata già presa. Non si tratta però di una protesta verso la politica di Donald Trump. La Duchessa, essendo ancora in congedo per maternità, non può prendere parte a incontri formali e infornali. E sul congedo non si scherza.

Sono però celebri le prese di posizione della Markle nei riguardi di Donald Trump, dato che in passato, più volte, l’ex attrice ha confessato di non avere a cuore e di non supportare le idee del suo Presidente. Lo fece nel 2016 durante la campagna elettorale di Hilary Clinton. Ma se non avesse partorito da poco, Meghan Markle avrebbe dovuto ingoiare un boccone amaro e sorseggiare del tè con il Presidente Trump. Una scusa al momento giusto?