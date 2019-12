Meghan Markle, diventa virale la foto del ballo scolastico

Spunta sui social network uno scatto molto speciale di Meghan Markle.

Si tratta di un ricordo della duchessa, che risale al 1997, quando Meghan - oggi trentottenne - aveva solo 16 anni e frequentava la Immaculate Heart High School. Si tratta della fotografia di rito che negli Stati Uniti vengono scattate ai prom, cioè ai balli scolastici. Quello in questione è un ballo d’inverno, dato che alle spalle della duchessa e del suo accompagnatore si può ben notare un albero di Natale.

Meghan è splendida, con un abito nero e un chocker intorno al collo - un tipo di gioiello o nastro che negli anni ’90 era un must have e che è tornato di moda negli ultimi tempi. Con lei, come recita la didascalia, c’è il suo primo ragazzo, Luis Segura.

L’immagine è diventata immediatamente virale, venendo condivisa da decine di migliaia di persone. Quello che ha colpito moltissimi utenti è che Meghan non è cambiata di una virgola: la duchessa è bellissima oggi come allora, anche la sua pettinatura anni ‘90 è molto simile a quella che sfoggia di solito durante gli eventi ufficiali.

Non si tratta di una sorpresa, in realtà: non risulta che Meghan si sia mai sottoposta a interventi o ritocchi con la chirurgia estetica ed è abbastanza evidente che la duchessa riesca a mantenere la sua pelle giovane, merito anche del fatto che non eccede con il trucco e si mostra sempre in maniera molto naturale - tanto che non copre mai le sue caratteristiche e affascinanti lentiggini.

In questi giorni, Meghan si trova con il Principe Harry in un periodo sabbatico, in modo da trascorrere un po’ di tempo con il loro piccolo Archie Harrison - tenendo anche presente che i duchi di Sussex non si sono mai fermati con i loro impegni ufficiali, neppure nel corso di quest’estate.

Eppure, di tanto in tanto, giungono notizie di Meghan e Harry: segno che i duchi stiano continuando a lavorare anche se non con i ritmi consueti. Una delle ultime notizie racconta delle lettere che la duchessa ha inviato, singolarmente e personalmente, a un gruppo di scolari che le ha scritto per primo. Si tratta, come riporta Yahoo, degli alunni della terza e della quarta classe della Woodlands Community Primari School di Birkenhead, che hanno inviato delle missive a Meghan - in quanto donna e attivista afroamericana - in occasione del Black History Month, che ricorre in ottobre.

