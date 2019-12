Meghan Markle e Kate Middleton incinte nello stesso periodo? Impossibile, lo dice il protocollo

La gestione della monarchia inglese, così come accade con le altre del resto d'Europa, è un susseguirsi di regole e di obblighi per i suoi appartenenti. Alcune sono piuttosto rigide e funzionali a rispettare le gerarchie familiari, come quella che, secondo il tabloid The Express, impedirebbe a Kate Middleton e Meghan Markle di annunciare la gravidanza in contemporanea.

L'indiscrezione lanciata dal tabloid inglese potrebbe sembrare incomprensibile e spegnerebbe i sogni di moltissimi fan della casa reale inglese, che sperano nell'annuncio di nuovi eredi dei Windsor già nel prossimo anno. Le agenzie di scommessa d'oltremanica hanno già aperto le quote sull'eventualità che nel 2020 entrambi i figli di Lady Diana possano annunciare l'arrivo di un nuovo bebè in famiglia. Fino a pochi giorni fa le quote erano piuttosto base, indice di elevata probabilità che questo accada, ma la notizia lanciata da The Express potrebbe cambiare tutto.

L'etichetta reale sembra essere piuttosto rigida su questo aspetto e pare non sia una novità introdotta di recente, perché tornando indietro nel tempo potrebbe essere annoverato negli annali un episodio che potrebbe fungere da precedente in quest'ottica. Nel 1959 la regina Elisabetta II annunciò la gravidanza del suo secondo figlio maschio, il principe Andrea, che sarebbe poi nato il 19 febbraio 1960. Proprio quando Elisabetta II rivelò ai suoi sudditi l'arrivo di un altro erede, sua sorella Margaret si fidanzò ufficialmente. Nessuno lo seppe fino a una settimana dopo la nascita del principe Andrea, proprio per non offuscare l'annuncio dato da Elisabetta II.

Certo, celare un fidanzamento o, meglio, non darne l'annuncio ufficiale è ben più facile rispetto a nascondere una gravidanza ma è quello che potrebbe accadere nei prossimi mesi. The Express non esclude che gli esperti di corte abbiano espressamente chiesto ai duchi di Cambridge e ai duchi del Sussex di pianificare l'ampliamento delle loro famiglia gli uni in relazione degli altri. Questo sarebbe necessario per scongiurare simili eventualità. La monarchia inglese è legata alle sue tradizioni ma, soprattutto, alle gerarchie e nel caso in cui ciò dovesse accadere, la priorità spetta a Kate Middleton, in quanto futura consorte del monarca del Regno Unito.