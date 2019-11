Meghan Markle di nuovo incinta? Partono le scommesse

Meghan Markle e una sua eventuale gravidanza al centro degli interessi degli scommettitori.

Come riporta l’Express, le quote per l'annuncio della seconda dolce attesa entro il prossimo febbraio sono passate dal pagare tre volte la puntata a essere date alla pari. Tutto dipende, infatti, da quando sarà dato l’annuncio del matrimonio della Principessa Beatrice. La ragione è bizzarra e un po’ contorta e si basa su delle ipotesi lanciate nell’ultimo anno dai tabloid britannici.

Un passo indietro è doveroso per comprendere. Nell’ottobre 2018, Meghan annunciò di essere incinta. Il suo piccolo Archie Harrison è nato poi lo scorso maggio. Il giorno dell’annuncio della duchessa è però caduto nelle immediate vicinanze del Royal Wedding della Principessa Eugenia. Lo scorso settembre, poi, c’è stato il tour in Africa di Meghan e del Principe Harry. Mentre in quei giorni i riflettori erano puntati sui duchi di Sussex, Beatrice, sorella di Eugenia, ha annunciato il suo fidanzamento con l’imprenditore Edoardo Mapelli Mozzi. Si pensa che il gesto di Eugenia rappresenti una sorta di “vendetta” nei confronti di Meghan, per aver distolto l’interesse dalla sorella nel suo giorno più bello. Naturalmente, si tratta di ipotesi abbastanza bizzarre: gli annunci relativi alle nozze o alle nascite nella Royal Family sono approvati dalla Regina Elisabetta II. È Kensington Palace che dirama i comunicati in merito, non i singoli membri della famiglia reale.

Un fatto è che però Meghan potrebbe ben presto restare incinta di nuovo. Nella volontà dei duchi di Sussex c’è infatti un secondo figlio, sebbene si fermeranno a quota due. È stato lo stesso Harry a pronunciarsi in merito, in un dialogo con la primatologa Jane Godall lo scorso luglio. Tuttavia, il duca ha anche aggiunto di non voler avere più di due figli per tutelare il futuro del pianeta dal sovraffollamento. Harry e Meghan tengono infatti moltissimo alla causa ambientalista e molta della loro attività benefica è diretta verso questo tema.

Si ritiene che un eventuale annuncio di gravidanza da parte di Meghan possa giungere a gennaio, alla fine del periodo sabbatico programmato. I duchi rimarranno infatti lontani dagli impegni con la Corona per sei settimane. Inizialmente si è detto che riguardasse un’eventuale visita alla madre di Meghan, Doria Ragland in California, per il Giorno del Ringraziamento e poi per il Natale. A quanto pare, sarà invece Ragland a volare nel Regno Unito, per trascorrere le feste a Windsor, con il resto della Royal Family.

