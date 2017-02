Melania Trump lontana dai riflettori: arriva Ivanka

Dov'è Melania Trump? È un tormentone che in questi giorni viene pronunciato in tutto il mondo. La First Lady, dopo l'insediamento di Donald Trump alla presidenza degli Stati Uniti, non si è più mostrata in pubblico in occasioni ufficiali. Al suo posto è invece apparsa Ivanka Trump, primogenita del tycoon.

Ivanka, nata dal primo matrimonio di Trump con Ivana, ha infatti accompagnato il padre nella visita per il marine ucciso in Yemen. La sua è una figura iconica negli States, tanto che in un episodio dell'ultima stagione di "Scream Queens", Lea Michele si travestiva proprio da Ivanka per Halloween, riconosciuta come mito d'eleganza e stile. Non stupidsce, di conseguenza, la giovane rappresenti un vero e proprio sostegno per il padre nelle occasioni ufficiali.

Vi è stato qualche ritardo burocratico per Melania. Il suo staff non è ancora costituito e completato, anche se è stato nominato almeno il capo, ossia Lindsay Reynolds. Al momento, però, la First Lady non si è ancora trasferita a Washington e sono 12 giorni che non compare in pubblico.