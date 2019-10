Melissa Satta: "Dopo la crisi con Boateng, vorrei una sorellina per Maddox"

Il momento di crisi tra Melissa Satta e Kevin Prince Boateng è solo un lontano ricordo e, ora che la coppia si è riunita, la ex velina non nasconde il desiderio di avere un altro figlio.

Già genitori del piccolo Maddox, la Satta e Boateng potrebbero presto allargare la famiglia. “ Se guardo il futuro, sento che mi piacerebbe molto fare una piccola Melissa, o meglio una figlia femmina, una sorellina per Maddox ”, ha raccontato lei al settimanale Diva e Donna. Sempre molto riservata, la moglie del calciatore ha preferito non alimentare inutili gossip che si sono diffusi nel periodo della sua lontananza da Kevin Prince. Anzi, dopo le foto che documentavano un presunto flirt con l’imprenditore Tommy Chiabra, lei era intervenuta sui social puntando il dito contro chi diffondeva rumors infondati intaccando la sua privacy e incuranti del fatto che avesse un figlio piccolo.

Ed è proprio Maddox che Melissa Satta ha voluto sempre difendere e rendere partecipe del periodo di crisi vissuto con il padre. “ Ho sempre parlato con lui di tutto. Ho sempre fatto con lui lunghe chiacchierate, anche se a volte mi dicevano di non farlo perché “Tanto non capisce” – ha raccontato - . Non la vedo così. Sono convinta che lui, a suo modo perché piccolo, ha sempre compreso quello che gli ho detto. Io penso che se si è onesti e chiari con i propri figli si affronta tutto e anche i momenti difficili diventano più semplici ”.