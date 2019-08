Melissa Satta e Boateng, arriva il bacio che sancisce il ritorno di fiamma

Nelle ultime settimane Melissa Satta e Kevin Prince Boateng hanno seminato indizi ovunque, foto e dediche che lasciavano intuire un ritorno di fiamma tra loro. L'ufficialità non era però mai arrivata. Il settimanale "Chi", in edicola da mercoledì 7 agosto, pubblica le foto esclusive del loro ritrovato amore: baci e carezze che non lasciano più dubbi. Il settimanale diretto da Alfonso Signorini ha pubblicato alcuni scatti in anteprima sul suo profilo social di Instagram annunciando un ampio servizio esclusivo all'interno dell'edizione cartacea della rivista.

Nelle foto Melissa Satta e Kevin Boateng sono stati pizzicati dai fotografi mentre si trovavano a bordo di uno yacht a largo della costa Smeralda direzione Isola della Maddalena. La coppia, pensando di essere al riparo da sguardi indiscreti, si è lasciata andare a baci, carezze e tenerezze che scacciano via ogni dubbio e allontanano l'aria di crisi che si respirava dal Natale scorso. Le fotografie che sanciscono la riconciliazione dell'ex velina con il calciatore sono state fatte alcuni giorni fa, quando la coppia si era riunita in Sardegna per trascorre alcuni giorni in famiglia.

Il ritorno di fiamma Satta - Boateng non sarebbe però l'unico di questa estate. Secondo quando riportato dal profilo Instagram del settimanale infatti, un'altra coppia vip si è riavvicinata e le foto sulla rivista sveleranno di chi si tratta.