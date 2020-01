Melissa Satta malinconica, sui social le foto ricordo di Maddox neonato

Semplice malinconia o emotività da gravidanza? La pubblicazione sui social network delle foto di Maddox appena nato da parte di Melissa Satta stanno suscitando non pochi dubbi tra i suoi fan. Molti, infatti, hanno interpretato la condivisione di questi dolci ricordi come un annuncio ufficioso della tanto chiacchierata nuova gravidanza dell'ex velina di "Striscia La Notizia". Da giorni, infatti, si rincorrono le voci che la Satta sia in dolce attesa.

Nelle scorse ore sul profilo Instagram di Melissa Satta sono comparse a sorpresa due fotografie risalenti al 2014, anno della nascita di suo figlio Maddox. Nelle immagini il primogenito della showgirl e di Kevin Prince Boateng ha pochi giorni di vita, immortalato disteso sull'avambraccio del calciatore e successivamente nella culla nel suo primo giorno a casa. I teneri scatti pubblicati dalla Satta nelle storie del suo account hanno mostrato tutto il lato malinconico di un periodo ormai lontano della sua vita. "Ricordi" come li ha definiti lei stessa, che hanno il sapore di un annuncio. La scelta di condividere sul web questi primi momenti di vita da genitori non ha lasciato indifferente il popolo social, suscitando estrema curiosità tra i follower della coppia.

Melissa Satta e Boateng sono tornati insieme all'inizio dell'estate 2019. Dopo un lungo periodo di separazione, dovuto a forti incomprensioni, la coppia ha deciso di provare a ricostruire il loro rapporto anche per il bene del loro primogenito Maddox. Tra cene romantiche, uscite pubbliche e vacanze in famiglia Melissa e Prince sembrano aver ritrovato la serenità di un tempo per questo, l'ex velina mora, non ha fatto mistero di desiderare un nuovo figlio dal compagno. In un'intervista intima rilasciata al settimanale "Diva e Donna" qualche mese fa, la Satta aveva confessato di voler allargare la famiglia e di desiderare l'arrivo di una bambina. La voglia di maternità sembra, ad oggi, esser sempre più concreta. La pubblicazione dei teneri scatti di Maddox in fasce hanno fatto ben sperare i fan della coppia. Molti hanno letto tra le righe dei ricordi una certa emotività, che potrebbe essere frutto dello stato interessante della modella.