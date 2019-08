Melissa Satta versione sexy per la festa vip a Porto Cervo

Notte brava quella trascorsa da Melissa Satta e alcune amiche in occasione del compleanno del pr e manager della Costa Smeralda Philippe Renualt Jr. L’ex velina mora di "Striscia la Notizia" si è, infatti, presentata alla festa dei 57 anni del pr più famoso della Sardegna con un look decisamente hot. Tema della serata il mitico film fantascientifico Mad Max al quale gli invitati potevano dare libera interpretazione per il proprio dress code.

Melissa Satta ha così deciso di sfoggiare un outfit in stile fetish total black: shorts cortissimi in jeans, bustino in pelle rigida con coppe a punta, cinghie alle gambe stile Lara Croft e biker neri. A colpire maggiormente è stata, però, la maschera gioiello stile arabeggiante sfoggiata in volto dalla modella sarda. Un gioiello a catena bianco, con lunghi pendenti che le copriva completamente il volto in modo sensuale, esaltando la sua innata bellezza. Al collo poi una suntuosa collana in argento a completare il look decisamente aggressivo.

La bella Melissa Satta non è stata però l’unica a presentarsi con un look trasgressivo. Anche le amiche Raffaella Zardo, l’ex gieffina Simona Salvemini e la velina bionda Maddalena Corvaglia hanno messo in mostra le loro forme con altrettanti outfit decisamente hot. La bellezza di Melissa Satta in versione fetish ha colpito al cuore anche il suo ex, il calciatore Kevin Prince Boateng, con il quale c'è stato un recente riavvicinamento. Il neo acquisto della Fiorentina ha infatti ripostato sul suo profilo Instagram una foto della Satta in versione hot alla festa, sottolineandone la bellezza. Che sia la trasgressione il segreto del ritorno di fiamma con Boateng?