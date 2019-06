Melita Toniolo: "Mai più reality. Non voglio essere giudicata"

Sono lontani gli anni del Grande Fratello 7, quando Melita Toniolo, sexy e provocante, faceva perdere la testa a un giovanissimo Alessandro Tersigni (oggi famoso attore) e vestiva i panni della "Diavolita" per il programma Lucifero a caccia di politici. Lei ora è maturata, è diventata mamma (nel 2017 è nato il piccolo Daniel) e lavora come influencer e modella per numerosi brand. La televisione sembra non interessarle più o almeno quella trash e urlata tanto gettonata oggi.

Lei, che recentemente è volata in Grecia con l'amica Eleonora Pedron per una campagna pubblicitaria, non rinnega l'esperienza al Grande Fratello ma ammette di essere cresciuta e di aver voltato pagina. Rispondendo alle domande che alcuni follower nelle stories di Instagram, Melita Toniolo spiega di non sentirsi più parte del mondo dello spettacolo e della televisione. Qualcuno le chiede su una sua possibile partecipazione alla prossima edizione de "L’Isola dei Famosi" e lei risponde sicura: " Non farei mai più nessun reality. Non ho più la voglia di sentirmi giudicata. Né starei troppi giorni distante da Dani. Non voglio più mettermi a "nudo", non ho più l’età ".