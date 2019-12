"Vuoi passare la vita con me?" E Lucas regala a Mercedesz un mattone

Nell'ultima puntata in vista delle vacanze natalizie del talk domenicale condotto da Barbara d'Urso, grande protagonista è stato il romanticismo e l'amore. Al centro dello spazio a tinte rosa di Domenica Live una coppia che in questi ultimi mesi ha fatto molto discutere il pubblico a causa delle vicende burrascose intra familiari. Barbara d'Urso ha organizzato una sorpresa in complicità con Lucas Peracchi. La conduttrice si è prestata al ruolo di mediatrice per favorire l'intesa di coppia. La d'Urso e Peracchi hanno preparato tutto in gran segreto per sorprendere la bella Mercedesz Henger: dal video romantico, all'atmosfera soft, alla coreografia giusta.

Ignara della sorpresa in agguato, l'ex naufraga dell'Isola dei Famosi, invitata alla puntata dello show di domenica 15 dicembre da Barbara d'Urso, si attendeva un ulteriore capitolo della trama intricata della vicenda in corso con sua madre Eva Henger. La Henger jr. ha creduto di dover replicare a qualche uscita vessatoria della madre dopo gli alterchi scoppiati nelle settimane scorse a causa dell'episodio concernente il defunto padre Riccardo Schicchi. Eva Henger, infatti, nei giorni scorsi ha rilasciato alcune dichiarazioni nella speranza di fare pace con sua figlia. Entrata nello studio Mediaset in preda alla tensione poiché convinta di affrontare un litigio, la figlia dell'ex attrce hard, invece, è stata colta da una magnifica sorpresa.

La dichiarazione d'amore di Lucas Peracchi alla fidanzata Mercedesz Henger

Barbara d'Urso ha mandato in onda le varie clip dei diverbi intercorsi tra Eva Henger e la figlia per depistare Mercedesz Henger prima che assistesse alla sorpresa in serbo per lei. La d'Urso ha annunciato alla ragazza che doveva rispondere ad alcune "dichiarazioni spiazzanti". L'ex naufraga, ancora in stato di incertezza, ha visto entrare in studio il suo fidanzato, oggetto della contesa con sua madre, e, invece della solita polemica, Lucas Peracchi le ha rivolto un'inattesa sorpresa. Di colpo viene ripodotto un video-dedica in cui l'ex tronista ha rivolto una dichiarazione d'amore alla sua fidanzata, esprimendo i suoi sentimenti e i suoi propositi per un'avvenire insieme.

Una dichiarazione romantica che ha il sapore di una proposta di matrimonio. Ecco le parole esternate dell'ex tronista di Uomini e Donne per manifestare il suo amore incondizionato nei confronti di Mercedesz Henger: " Amore mio, penserai che sono impazzito. Ho voluto approfittare della situazione per scriverti questa lettera. Mi sono innamorato di te il primo giorno che ci siamo conosciuti. Desideravo conoscerti dal giorno in cui ti ho vista dietro le quinte dell’Isola dei Famosi. Quella sera di febbraio, non avevo mai smesso di fissarti. Quello che non sapevo, però, era che la tua anima è ancora più bella del tuo viso. Sei una donna meravigliosa, - ha continuato commosso Peracchi - amo la tua forza ma anche la tua fragilità. La nostra storia ha avuto alti e bassi ma l’amore che ci unisce è stato più forte. Sono stati mesi difficili, per te e, ancora di più, per me ma non mi hai mai fatto mancare il tuo amore e il tuo sostegno. Anche nei giorni più complicati, ci siamo tenuti per mano. Oggi, voglio dichiarare il mio amore per te ".

Improvvisamente Lucas Peracchi è entrato in stiudio con un cofanetto regalo stretto tra le sue mani e inginocchiatosi al cospetto della sua dama come i veri cavalieri di un tempo ha fatto la sua proposta: " Questo mattone che ti dono sta a simboleggiare il mio desiderio di costruire un futuro con te. Che questo mattone sia il preludio di tanti altri mattoni che andremo a posare nel puzzle della nostra vita. Grazie di essere come sei. Mi impegnerò per renderti ogni giorno più felice. Ti amo" . Mercedesz Henger, udite le parole intrise di sentimento del suo fidanzato, si è commossa, tramutando la sua emozione in un pianto di gioia. A quel punto ecco Lucas Peracchi in ginocchio dinanzi a lei porgerle un regalo per suggellare il loro amore, dicendole: " Questo è il primo mattone del nostro futuro insieme. Vuoi continuare il tuo futuro insieme a me? ". Ma l'ex tronista invece di rivolgere la sua proposta d'amore accompagnata dal classico anello di fidanzamento si è presentato con un mattone, scelto cone metafora ideale per la costruzione di un legame solido tra loro.