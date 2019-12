Mercedesz Henger ricorda Riccardo Schicchi: "Manchi, avresti avuto la soluzione per tutto"

Sono passate solo poche settimane da quando Mercedesz Henger ha raccontato ai microfoni di Live! che Riccardo Schicchi non era, in realtà, suo padre biologico.

Una rivelazione che la figlia della Henger ha deciso di fare dopo che, come spiegato ai microfoni di Canale 5, era stata contattata da un giornalista che aveva intenzione di rendere pubblica la storia. Le dichiarazioni della ragazza, però, hanno fatto infuriare Eva Henger che, attraverso una serie di Instagram story, era intervenuta per precisare che molti erano a conoscenza di questa verità, ma nessuna aveva mai proferito parola per rispettare le volontà di Schicchi. “ Così lo hai ucciso due volte ”, aveva detto la ex attrice hard alla figlia, scatenando l’ennesima querelle finita nei salotti di Canale 5.

Da qualche giorno, però, su questa storia è calato il silenzio e, nelle ultime ore, ci ha pensato Mercedesz Henger a riportare l’attenzione su tutto. Ricordando l’anniversario della morte di suo padre Riccardo Schicchi, che si è spento il 9 dicembre 2012 per complicazioni dovute al diabete, la ragazza si è lasciata andare ad uno sfogo sui social. “ È quasi finita – ha scritto - . Questa giornata che nell’ultimo periodo mi è stata ricordata più volte. Non sapevo come esprimermi, ma più ci penso, più mi rendo conto che non ho bisogno di dire altro che: mi manchi. Tu avresti avuto la giusta soluzione per...tutto ”.

Con queste poche righe, dunque, Mercedesz ha voluto ricordare con affetto e un po’ di rammarico Riccardo Schicchi, esprimendo ancora una volta il dolore provato per la situazione familiare venutasi a creare. Non è la prima volta, infatti, che lei e la madre si trovano ad essere protagoniste del gossip. Eva Henger e la figlia avevano già pesantemente discusso per le accuse che la donna aveva rivolto a Lucas Peracchi, fidanzato di Mercedsz, che aveva definito pubblicamente un ragazzo violento.

A nulla sono valse le richieste della figlia di ritrattare su quelle parole: Eva aveva deciso di non rimangiarsi ciò che aveva raccontato in televisione e il tentativo di riappacificazione a Live! sembrò non essere andato a buon fine. In ultimo, le rivelazioni choc di Mercedesz da Barbara d’Urso sembra abbiano completamente interrotto i rapporti tra madre e figlia che, ad oggi, pare si ignorino del tutto.