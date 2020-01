Il messaggio della sorella di Pago alla Trevisan: "Le tue parole una carezza al cuore"

All’indomani dell’incontro tra Pago e Miriana Trevisan nella casa del Grande Fratello Vip, la sorella del cantante ha voluto mandare un messaggio social alla ex cognata per ringraziarla di quanto raccontato davanti le telecamere.

L’ingresso di Miriana nella Casa, infatti, non è stato solo finalizzato al consiglio sul rapporto tra Pago e Serena Enardu, ma la Trevisan ha voluto condividere con gli altri gieffini e gli spettatori da casa un aspetto del cantante che non è conosciuto ai più. Lei, che è stata accanto a lui per lungo tempo e che è la madre di suo figlio Nicola, ha spiegato come Pago abbia un dolore profondo nell’anima legato alla morte dell’amato papà.

“ Il vero Pacifico deve uscire ancora fuori – ha detto la Trevisan agli altri concorrenti del Gf Vip, iniziando a raccontare il momento in cui Pago la portò in ospedale, proprio nel giorno in cui suo padre spirò - . Arrivammo in questo ospedale buio e terribile. Vedo due donne arrivare verso di me con una grande dignità. Erano la madre e la sorella" . " Erano gli ultimi giorni e Pacifico mi disse che dovevo portare la sorella a riposare – ha ricordato ancora Miriana, mentre Pago riusciva a contenere a stento le lacrime - . Andammo via per cercare di farla stare bene, era l'unico pensiero di Pacifico ”.

Il racconto della ex compagna di Pago ha scatenato una forte reazione emotiva da parte del cantante, ma anche la sorella di quest’ultimo ha dimostrato di aver particolarmente apprezzato l’intervento della ex cognata. Con un messaggio sui social, infatti, ha ringraziato la Trevisan definendo le sue parole una vera e propria “carezza al cuore”. “ Grazie Miri, le parole che hai rivolto a mio fratello ci hanno toccato nel profondo dell’anima… sono state come una carezza nel nostro cuore ”, ha scritto la donna su Instagram.

Il post ha scatenato una serie di reazioni da parte dei follower, molti dei quali hanno espresso tutta la loro solidarietà a Pago e alla sua famiglia, senza dimenticare di complimentarsi con Miriana Trevisan per quanto raccontato in tv e per essere riuscita a mantenere con l’ex compagno un rapporto basato sulla stima e il rispetto reciproco.