Michelle Hunziker: "Una ragazza ubriaca ha toccato mio marito e non ci ho più visto"

A chi non succede di essere gelosa del proprio partner? Lo sa bene Michelle Hunziker, che in un’intervista concessa al settimanale Oggi ha confermato che la gelosia è un sentimento umano. E che quando inizia, non puoi più fermarlo. La showgirl svizzera, pronta a condurre Amici Celebrities su Canale 5 da martedì 24 settembre 2019, ha raccontato un aneddoto che riguarda quel sentimento che William Shakespeare definiva “un mostro dagli occhi verdi che dileggia la carne di cui si nutre”.

“ Sono gelosa, di brutto, è più forte di me – rivela la Hunziker – anche se negli anni ho imparato a controllarmi. Ma anche Tomaso è geloso ed è normale così ”. Proprio il marito è stato protagonista involontario di una vicenda che rischiava di distruggere la loro “happy family”.

Michelle Hunziker: “Giù le mani da mio marito”

“ Devo dire che Tomaso non mi dà motivo di essere gelosa – spiega la conduttrice – , è un uomo serio, ma una sera a una festa una ragazza ubriaca era un po’ troppo incollata a lui e mi stavo innervosendo. Quando gli ha messo una mano sul ginocchio, non ci ho più visto, sono andata da lei e le ho detto: ‘Ma come ti permetti di toccare mio marito?’. Come tutti gli umani anche noi litighiamo ed è bene che si sappia. Il bello, però, è che facciamo pace alla svelta ”.