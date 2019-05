Mick Jagger scatenato a poche settimane dall'intervento al cuore

Quasi 76 anni e non sentirli, poche settimane dopo un delicato intervento al cuore Mick Jagger si mostra mentre balla e si scatena in palestra: la convalescenza sembra già finita per il frontman dei Rolling Stones.

A inizio aprile la notizia di un intervento per la sostituzione di una valvola cardiaca - poi perfettamente riuscito - aveva fatto preoccupare i fan di Mick Jagger e aveva causato lo slittamento di molte date statunitensi del tour dei Rolling Stones. L'inizio del "No Filter Tour", previsto per il 20 aprile a Miami, era stato posticipato al 21 giugno a Chicago. Lo spostamento di tre mesi aveva fatto pensare ad una lunga fase di convalescenza per Mick Jagger.

La prima foto del cantante a passeggio in un parco non aveva fugato tutti i dubbi e le paure dei fan sulle reali condizioni di salute del cantante. A tranquillizzare il pubblico ci ha pensato lo stesso Jagger che nelle ultime ore ha deciso di postare non una foto ma un video. E non un video qualunque, bensì un filmato in cui il buon vecchio Mick balla e si scatena in palestra. T-shirt bianca e pantaloni neri della tuta, il leader degli Stones salta e prova le coreografie del tour in una sala da ballo.

L'eterno Jagger pare aver ritrovato l'energia di sempre e la convalescenza sembra definitivamente archiviata. A commento del video, Mick non ha postato nessuna parola ma ad incoraggiarlo ci hanno pensato personalità del mondo della musica come Alice Cooper e Tommy Mottola. I messaggi più graditi, però, saranno sicuramente stati quelli arrivati dai figli. Lucas ha scritto "Oh woah", mentre Georgia May ha scelto un più classico "Go Dada!".